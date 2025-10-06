فضل شاكر يمثل أمام القضاء اللبناني

سلم الفنان اللبناني فضل شاكر نفسه، السبت، إلى الجيش اللبناني، منهيا فصلا طويلا أثار جدلا واسعا في لبنان والعالم العربي، بعد أكثر من عقد من الغياب عن الأنظار داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

وسيمثل الفنان اللبناني فضل شاكر، صباح يوم غد الثلاثاء، أمام القضاء اللبناني، وذلك لبدء جلسات محاكمته، في التهم الموجه إليه.

وحسب موقع “فوشيا”، سلم الفنان اللبناني، مساء أول أمس السبت، نفسهـ، عند حاجز الحسبة على مدخل مخيم عين الحلوة في صيدا جنوبي العاصمة بيروت.

وتوجه الفنان، مباشرة إلى وزارة الدفاع في منطقة بعبدا، حيث بوشرت التحقيقات معه بإشراف القضاء المختص.

وبمجرد تسليم الفنان فضل شاكر نفسه إلى القضاء اللبناني، تعتبر الأحكام الغيابية التي صدرت بحقه، ساقطة قانونياً. حيث سيعاد محاكمته مجدداً بشكل عادل وفق القضاء اللبناني.

وكانت المحكمة العسكرية اللبنانية، برأت الفنان اللبناني في شهر جويلية 2018، من تهمة الإرهاب وقتال الجيش اللبناني، في أحداث معركة عبرا الشهيرة التي جرت عام 2013.

وسيقف الفنان اللبناني فضل شاكر صباح الثلاثاء أمام القضاء اللبناني، بعد أن كتبت إفادته التي قدمها أمام مدعي عام بيروت.

وسيتولى الإدعاء العام اللبناني التهم الموجهة للفنان، فيما يتولى فريق دفاع الفنان المكون من محاميته الدكتورة أماتا مبارك وفريقها القانوني، تفنيد التهم وفق شهادات المشاركين في أحداث عبرا.

وبالتالي يمكن أن يصدر القضاء اللبناني الحكم على فضل شاكر مع انتهاء جلسة يوم غد الثلاثاء، أو قد يؤجل انعقاد جلسة الحكم إلى يوم آخر.

قضية فضل شاكر

وكان شاكر (56 عاما) قد أعلن اعتزاله الغناء عام 2012، قبل أن توجه إليه اتهامات بالمشاركة في أحداث عبرا عام 2013.

وفي عام 2020، أصدرت المحكمة العسكرية حكما غيابيا بسجنه 22 عاما مع الأشغال الشاقة. ثم برأته في 2018 من بعض التهم المرتبطة بقتل عسكريين وتشكيل عصابة مسلحة.

وطوال سنوات لجوئه في المخيم، ظل شاكر محاطا بالجدل بين مسيرته الفنية وملاحقاته القضائية.

مؤكدا في بيانات متكررة براءته من التهم، ومطالبا بتسوية قانونية بعيدة عن الحسابات السياسية.

ورغم ذلك، لم يتوقف عن نشاطه الفني، إذ طرح مؤخرا أغاني مثل “كيفك عفراقي” و”أحلى رسمة” التي لاقت صدى واسعا بين جمهوره.