فضل يوم عاشوراء

يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، يوم له فضيلة خاصة في الإسلام ويُستحب صيامه.

فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء.

فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من فرعون، فصامه موسى.

فقال: «أنا أحق بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه». فهذا يوم عظيم في تاريخ أمتنا الإسلامية.

اليوم الذي نجَّى الله فيه موسى عليه السلام وقومه من فرعون وجنوده، إنه يوم شكر لله على نعمه وفضائله. ويوم نتذكر فيه تضحيات الأنبياء وجهادهم في سبيل الله.

أما صيام يوم عاشوراء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مكفر للذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ.

فلنجعل من هذا اليوم فرصة للتوبة والإنابة إلى الله، ولنكثر من الدعاء والاستغفار، ولنجتهد في الطاعات والقربات.

سائلين الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيد علينا هذا اليوم بالخير واليمن والبركات. وأن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من المتقين الصالحين.

وكل عام وأنتم بخير..