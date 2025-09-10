فضل البقاء في “لوام”.. غويري يتجاهل عرضاً من عملاق ألمانيا

كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن المهاجم الدولي الجزائري أمين غويري، فضل الاستقرار والبقاء في صفوف ناديه أولمبيك مارسيليا، خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.

وحسب ما كشفه موقع فوت ميركاتو، فقد كان لاعب “الخُضر” على رادار نادي بايرن ميونيخ في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية. حيث وضعه العملاق البافاري ضمن قائمة قصيرة تضم عدة مهاجمين لتعزيز خطه الأمامي.

وأوضح المصدر أنه، ورغم قيمة العرض ووزن الفريق الألماني على الساحة الأوروبية، إلا أن غويري اختار طريقًا آخر أكثر صعوبة. وهو البقاء في مرسيليا لمواصلة مشروعه الكروي هناك.

خطوة غويري جاءت لتؤكد رغبته في لعب دور قيادي داخل أولمبيك مرسيليا بدل المخاطرة بمغادرة الدوري الفرنسي نحو تجربة جديدة قد تحمله إلى دكة البدلاء في بايرن، المعروف بتكدس النجوم في صفوفه.

ويرى متابعون أن هذا الخيار يعكس نضجًا في شخصية اللاعب الذي يبحث عن الاستمرارية والتطور التدريجي. خاصة مع تطلعاته لقيادة الخط الهجومي لـ المنتخب الجزائري في الاستحقاقات القادمة.