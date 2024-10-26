فضيتان للجزائر في بطولة “الجمنزياد” لذوي الهمم

دشّنت الجزائر، مشاركتها في بطولة “الجمنزياد” الدولي المدرسي الصيفي، التي انطلقت أول أمس بمملكة البحرين، بميداليتين فضيتين.

وتشهد البطولة المستمرة إلى غاية الخميس المقبل، 31 أكتوبر الحالي، مشاركة 243 طالبا وطالبة من 72 دولة.

ونجحت العداءة الجزائرية، جبار اكرام، من نادي “نهضة” رياضة ذوي الهمم اختصاص 100م. في خطف فضية “الجامنزياد” المدرسي العالمي، بعد احتلالها المركز الثاني.

كما خطف العداء الجزائري، شاكي أحمد عبد الجليل “ت 13″، من نادي آمال وهران، ميدالية فضية، في سباق 100 متر.

وكشفت الإتحادية الجزائرية لرياضة المعاقين، بأن العداء شاكي أحمد، ضمن في المقابل، تواجده في نهائي سباق 400 متر، بعدما تأهل في المركز الأول.

