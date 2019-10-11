فضيتين لكهول الجزائر في البطولة العالمية للجيدو بمراكش

أحرز مصارعو المنتخب الوطني للجيدو في صنف الكهول “رجال” ميداليتين فضيتين بالبطولة العالمية المقامة في مدينة مراكش المغربية.

ويمثل ثمانية مصارعين في بطولة العالم-2019 الجارية من 10 إلى 13 أكتوبر بمدينة مراكش المغربية، حسب قائمة المشاركين التي كشف عنها المنظمون.

الميداليتين احرزهما كل من عبد الكريم رويبط في صنف أقل من 66 كلغ و جمال بتيوي في صنف أقل من 60 كلغ، فيما انسحب المصارع جميل بن عيسى في صنف أقل من 81 كلغ بعد اصابته.

ومن المقرر ان يشارك المصارعين الـ5 المتبعقين في البطولة خلال اليويمن القادمين.

ويتعلق الأمر بكل من ربيع كحلي “- 61 كلغ”، زينو بوداود “- 60 كلغ”، رابح العمري “- 100 كلغ”، سعيد سفيان “+100 كلغ” و إسحاق قليل “+ 100 كلغ”.

ويحضر موعد مراكش 557 مصارع يمثلون 44 بلدا، حيث تأتي فرنسا في طليعة المشاركين بمجموع 190 رياضي، أمام كل من روسيا “36”، البرازيل “34” و إيطاليا “32”.