فضيحة أخلاقية تهز تربص المنتخب المصري في “الكان” !!

إهتز تربص المنتخب المصري على وقع فضيحة أخلاقية مدوية بعد أن إتهمت فتاة شابة تعمل كواجهة لعدد من الماركات العالمية بعض لاعبي الفراعنة بالتحرش بها.

ونشرت العارضة التي تُدعى “ميرهان كيللر” منشورات أكدت من خلالها أن أربعة لاعبين من منتخب “الفراعنة” هم: عمرو وردة وأيمن شرف وأحمد حسن كوكا ومحمود حمدي الونش، حاولوا التحرش بها جنسياً، وتهديدها للرد عليهم والإستجابة لرغباتهم.

وأضافت أن “وردة” هو من بدأ الحديث معها على “الخاص”، ثم لحقه “الونش” بعلامات إعجاب وقلوب، كما أشارت إلى أنها تعرضت لـ “التهديد اللفظي لعدم تجاوبها مع الرسائل المرسلة إليها على غرار عبارات (أنا هعرف أجيب رقمك)، و(إنتي متعرفيش أنا مين)، و(أنا محدش يطنشني)”.