فضيحة أخلاقية تهز CASNOS تيسمسيلت

نطقت محكمة تيسمسيلت بستة أشهر سجن غير نافذة و10 مليون سنتيم غرامة مالية.
وشمل الحكم أيضا تعويض 20 مليون سنتيم ضد مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء في قضية تحرش جنسي بموظفته.
للإشارة الضحية موظفة بالصندوق كانت رئيسة مصلحة بالصندوق.
وشمل الحكم أيضا تعويض 20 مليون سنتيم ضد مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء في قضية تحرش جنسي بموظفته.
للإشارة الضحية موظفة بالصندوق كانت رئيسة مصلحة بالصندوق.
التعليقات (1)
هههههههه … هذي وحدة راها تكلمت و رفعت قضية .. التحرش الجنسي راه في كل مكان أما بالنسبة للعاملات … تروح تخدم و كي يشوفها الراجل و في مكان مغلق توقع فتنة و من بعد تقولك تحرش جنسي .. حيرتوني هذ التحرش راه موجود في كل مكان غي الناس ما تتكلمش و ما يوصلوهاش للمحاكم .. و بلا ما ننساو تحرش المرأة بالرجل .. و بلا ما ننساو الدعارة و الفسق لي راها و بكثرة خاصة في قطاع الصحة راه صاري العجب دعارة جنس و فسق خاصة في المداومات الليلية و هذ كل المواطنين علابلهم بيها مش حاجة جديدة.