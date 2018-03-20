فضيحة أخلاقية تهز CASNOS تيسمسيلت

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نطقت محكمة تيسمسيلت بستة أشهر سجن غير نافذة و10 مليون سنتيم غرامة مالية.

وشمل الحكم أيضا تعويض 20 مليون سنتيم ضد مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء في قضية تحرش جنسي بموظفته.

للإشارة الضحية موظفة بالصندوق كانت رئيسة مصلحة بالصندوق.