فضيحة أخلاقية تورط قاصرا جزائريا بإسبانيا

ألقت الشرطة الوطنية الاسبانية، القبض على قاصر من أصل جزائري في أليكانتي. قام بسرقة وضرب واغتصاب امرأة تبلغ من العمر 80.

وحسب موقع okdiario الاسباني، فوجئت الضحية فجرًا بمهاجمها الذي دخل المنزل ليسرق.

وبمجرد دخوله المنزل، فاجأ الشاب القاصر المرأة العجوز. حيث أمسكها من رقبتها وقام بخنقها وضربها على رأسها حتى فقدت الوعي. وبعد ذلك اعتدى عليها جنسيا.

وبعد ذلك، قام بسرقة هاتفها المحمول ومحفظتها مع الوثائق وقطع المجوهرات، وهرب من مكان الحادث.

ووقعت الأحداث، وفقًا لبيان صادر عن الشرطة الوطنية الاسبانية التي، عند الفجر، لكنها لم تكن معروفة حتى الساعة 10 صباحًا.

في ذلك الوقت، كانت المرأة قادرة على الاتصال بغرفة CIMACC-091. وذكرت أنها تعرضت للضرب بشكل متكرر من قبل رجل دخل منزلها.

وحسب ذات البيان، فقد عثر على المرأة العجوز في حالة يرثى لها. حيث أصيبت بجروح مختلفة على يد المهاجم، ناهيك عن نزيف حاد برأسها.

وعثرت الشرطة على مضرب بيسبول ملطخ بالدماء في حاوية تقع أمام منزل العجوز. وهو نفس الشيء الذي ربما ضرب المهاجم به الضحية مرارًا وتكرارًا.

وضبطت الشرطة المعتدي المزعوم شمال المدينة، في إحدى المناطق المعتادة لاستلام الأشياء المسروقة.

الشاب الجزائري، الذي رأى الشرطة، قفز على الحائط ليحاول الاختباء، لكن تم التعرف عليه من قبل قوات الأمن.

وعثر بحوزة الشاب على هاتف محمول ووثائق ومجوهرات خاصة بالمرأة التي تعرضت للهجوم.

وتحقق الشرطة الآن فيما إذا كان المحتجز قد شارك في أحداث أخرى مماثلة، بالنظر إلى عنف أفعاله.

طالع أيضا:

إسبانيا: الإطاحة بمنظمة إجرامية دولية تصنع الأقراص المهلوسة بالمغرب