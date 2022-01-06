فضيحة الطريق السيار شرق-غرب أمام محكمة الجنايات الاستئنافية اليوم

من المقرر أن تباشر محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة اليوم الخميس، في محاكمة المتهمين المتابعين في فضيحة القرن. والمعروفة بقضية الطريق السيار شرق المتابع فيها عدد من الاطارات والمسؤولين السابقين يتقدمهم وزير النقل الأسبق عمار غول.

كما يأتي برمجة ملف القضية، أمام المحكمة الجنائية، قبول الطعن بالنقض في الأحكام المسلطة في حق المتهمين أمام المحكمة العليا. في حين يتابع المتهمون الـ22 المتواجد بينهم 10 غير موقوفين، والبقية أشخاص طبيعية بصفتهم مجمعات اجنبية. بعدة تهم منها قيادة جمعية أشرار واستغلال النفوذ وتلقي الرشوة وهدايا غير مستحقة الى جانب تبيض الأموال وإساءة استغلال الوظيفة.

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بالإضافة إلى تهمة مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، بالإضافة الى المشاركة في تبديد أموال عمومية.

ويذكر أن محكمة جنايات مجلس قضاء العاصمة أصدرت في ماي 2015، أحكاما تتراوح بين عشر سنوات سجنا. والبراءة في حق 22 شخصا (معنوي ومادي) متورطا في ذات القضية.

وفتحت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة في جانفي 2021 ملف ما عرف بفضيحة القرن. قضية الطريق السيار شرق- غرب. هذه القضية التي عادت إلى أروقة المحاكم، بعد قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.

كما كانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، قد اصدرت احكامها في الملف خلال شهر ماي من سنة 2015. حيث قضت المحكمة بعقوبة 20 سنة سجنا و 5 ملايين دينار غرامة مالية للمتهم مرحبا الفار “ق.الطيب”.

في حين تمت ادانة رجل الأعمال المتهم “شاني مجدوب” بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذة مع مصادرة العقارات. نفس العقوبة تم الحكم بها على المتهم “خ.محمد” مدير قسم البرنامج الجديدة بوزارة الأشغال العمومية و ضابط سابق بالقوات البحرية.

وتم إدانة كل من المتهم “ح.س” مدير التخطيط بوزارة النقل والمتهم “ع.س” رجل أعمال مكلف بتسيير أعمال “عمار غول”. والتنسيق مع شركات أجنبية بـ 7 سنوات سجنا نافذة.