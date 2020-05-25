فضيحة “القرن”.. اعترافات جديدة للدراج السابق “لانس أرمسترونغ”

صنع الأمريكي “لانس أرمسترونغ”، الحدث بتصريحاته الجديدة في وثائقي تم بثه ليلة أمس الأحد عبر قناة “ESPN”.

اعترافات جديدة للبطل الغشاش “لانس أرمسترونغ”، أين أكد أنه كان يتعاطى المنشطات في سن الـ 21 سنة.

كما أنه لم ينفي فرضية إصابته بالسرطان بسبب المنشطات حيث قال: “لا يمكن أن أنفي ذلك.. لكن بالرغم هذا واصلت تعاطي المنشطات بعد شفائي من المرض”.

وأضاف أيضا: “لم أندم بطبيعة الحال وكل هذا بفضل الدكتور الإيطالي فيراري.. لقد طبقت كل ما كان يقوله لي”.

وكشف “لانس” أن الأسطورة “إيدي ماركس” هو من عرفه بالطبيب الإيطالي وطلب منه العمل معه.