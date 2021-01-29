فضيحة.. المغربي زياش يُحيي ذكرى محرقة “الهولوكوست”

شارك النجم الدولي المغربي لفريق تشلسي الانجليزي حكيم زياش في حملة إحياء ذكرى محرقة “الهولوكوست” اليهودية.

حساب “الكيان الصهيوني بالعربية” على “تويتر”، نشر تغريدة وثّق فيها مشاركة زياش في حملة إحياء الذكرى التي راح ضحيتها ملايين اليهود على يد النظام النازي في الحرب العالمية الثانية.

وأرفق الحساب تغريدته بصورة لزياش رفقة زميليه بوليسيتش وزوما حاملين لافتةً تتضمن هاشتاغ “نتذكر” بشراكة مع المؤتمر اليهودي العالمي.

يُذكر أن العلاقات الديبلوماسية استأنفت في الآونة الآخيرة بين المغرب والكيان الصهيوني ما شكل صدمة للدول العربية المُساندة للقضية الفلسطينية.