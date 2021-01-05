فضيحة الميناء الجاف بواد السمار.. 7 سنوات حبسا نافذا للمفتش الرئيسي للجمارك و5 سنوات لباقي الإطارات

أصدرت محكمة الجنح بالحراش، أحكاما بالسجن النافذ، مابين 7 و5 سنوات حبسا نافذا، على المتهمين بفضيحة الميناء الجاف بواد السمار.

وأمر قاضي المحكمة ذاتها، بإيداع 3 متهمين من الجلسة رهن الحبس بسجن الحراش.

وسلطت المحكمة،عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا،بحق المتهم المفتش الرئيسي للجمارك بالميناء الجاف وادي السمار المدعو “ص.ح”، الموجود رهن الحبس الموقت.

إضافة إلى 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين غير الموقوفين ويتعلق الأمر بـ5 إطارات جمركية بينهم مراقب عام.

وتم وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، من طرف قاضي التحقيق شهر مارس الفارط.

كما أدانت المحكمة المتهمين بالعقوبات السالف ذكرها،لمتابعتهم بتهم فساد تتعلق بجنحة إساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة.

وطلب قبول مزايا غير مستحقة، تبييض الأموال، حيازة ذخيرة حربية دون رخصة، إضافة إلى الثراء غير المشروع.