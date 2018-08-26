فضيحة بالوثائق.. رئيس رائد القبة يقع في المحظور ويواجه مصير مجهول

تحصلت النهار على وثيقة مقدمة من رئيس رائد القبة محمد صغير تثبت أن اللاعب السابق للرائد زبير قنيفي قد توصل إلى إتفاق ودي مع إدارة الفريق حول مستحقاته العالقة.

غير أن الوثيقة المقدمة كارثية حيث لا تحمل إمضاء رئيس رائد القبة و لا بصمته إضافة إلى أن بصمة اللاعب غير واضحة.

ناهيك عن الشيك المقدم الذي يحمل مبلغ 200 مليون سنتيم فيما تحمل الوثيقة مبلغ 400 مليون سنتيم.

كما أن تاريخ التنازل يعود ل2015 فيما أبقى اللاعب على شكوته في لجنة المنازعات إلى يومنا هذا دون سحبها.

و أظهر محمد صغير رئيس رائد القبة وثيقة مزورة على شاشة تلفزيون النهار وفي حال تقدم اللاعب بشكوى سيكون مصيره السجن.