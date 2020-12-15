فضيحة بمستشفى القبة.. طبيبة غائبة منذ 18 شهرا تتقاضى أجرها كاملا مع منحة “الكورونا”

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فضيحة بمستشفى القبة.. طبيبة غائبة منذ 18 شهرا تتقاضى أجرها كاملا مع منحة “الكورونا”
بقلم مصطفى تونسي/عبد الرحمن سالمي

فجر تحقيق باشرته المصالح المركزية بوزارة الصحة بأمر من المسؤول الأول عن القطاع، فضيحة مدوية بمستشفى القبة بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان صادر اليوم عن  وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات تحوز “النهار اونلاين” على نسخة منه، فإنه وعقب عملية تفتيش للمستشفى قام بها إطارات مركزيون بأمر من وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أفضت إلى جملة من الاختلالات.

واكد ذات البيان، أن العملية كشفت عن اختلالات في التنظيم والتسيير على  مستوى المستشفى، أين تم الكشف عن وجود طبيبة عامة تعمل بمصلحة الاستعجالات غائبة منذ 18 شهرا وهي متواجدة بالخارج.

كما أفضت التحريات إلى أن الطبيبة المعنية كانت تتقاضى أجرها كاملا طيلة فترة غيابها، بالإضافة إلى المنح والعلاوات و منحة الكوفيد 19.

وعلى إثر هذه الفضيحة تم  انهاء مهام  كل من المدير العام للمؤسسة العمومية الاستشفائية بشير منتوري،كما تم إنهاء مهام كل من رئيس مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية والمدير الفرعي للموارد البشرية.

كما تقرر أيضا عزل الطبيبة المعنية مع ارجاع المستحقات التي تحصلت عليها للخزينة العمومية، على يبقى التحقيق مستمرا للوقوف على حيثيات وملابسات القضية، لكشف ضلوع أطراف اخرى.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=935014

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