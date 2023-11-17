فضيحة تهز فرنسا.. سيناتور يخدر نائبة في البرلمان الأوروبي

اهتزت فرنسا على وقع فضيحة مدوية لسيناتور، قام بتخدير نائبة في البرلمان الأوروبي.

وتم اعتقاله في منزله الباريسي ووضعه في الحجز من قبل الشرطة القضائية.

وتقدمت إحدى البرلمانيات بشكوى تتهم فيها السيناتور بتخديرها دون علمها.

ووقعت الأحداث المزعومة خلال ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء 15 نوفمبر في منزل جويل غيريو الباريسي، وفقًا للمعلومات التي جمعتها RMC.

وقد حدد السيناتور موعدًا مع النائبة وبعد تناول مشروب بصحبته، شعرت بتوعك وغادرت المكان على عجل.

وعلمت RMC أنها دخلت المستشفى على الفور لإجراء الفحوصات، حيث تم أخذ عينات كشف تحليلها عن وجود مادة مخدرة في جسدها.

لذلك، قدمت النائبة شكوى بتهمة “إعطاء شخص، دون علمه، مادة من شأنها أن تضعف قدرته على التمييز أو السيطرة على أفعاله”.

وحسبما حدد مكتب المدعي العام في باريس فإن هذه الجريمة يعاقب عليها بالسجن 5 سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

اعتقلت الشرطة جويل غيريو مساء الأربعاء حوالي الساعة 6 مساءً. وتم وضعه في حجز الشرطة دون رفع حصانته البرلمانية، وتم التعامل مع القضية بالجرم المشهود.

كما أجرى المحققون عمليات تفتيش في منزله ومكتبه في مجلس الشيوخ.

ووفقاً للمعلومات التي جمعتها RMC، عثرت الشرطة على المخدر في منزله.

ويستمر احتجازه لدى الشرطة في مقر الدائرة الثالثة للشرطة القضائية الباريسية.

جويل غيريو، البالغ من العمر 66 عامًا، هو عضو في مجلس الشيوخ عن منطقة لوار أتلانتيك منذ عام 2011.

ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ.