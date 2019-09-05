فضيحة جديدة.. فيسبوك يكشف أرقام هواتف ملايين المستخدمين!

أكدت شركة “فيسبوك”، أمس الأربعاء، أن مئات الملايين من أرقام هواتف مستخدميها، تم كشفها في قاعدة بيانات مفتوحة على الأنترنت.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، كشف موقع إلكتروني متخصص، أنه تم تخزين حوالي 419 مليون سجل على فيسبوك وأرقام هواتف، في خادم عبر الأنترنيت لم يكن محملا بكلمة مرور.

واحتوى كل سجل، على معرف فيسبوك، ورقم الهاتف المدرج في الحساب، وعادة ما يكون المعرف الخاص بالمستخدم، رقما طويلا وفريدا وعاما، مرتبطا بحسابه.

وكان الباحث الأمني “سانيان جاين”، عثر على قاعدة بيانات، وجد فيها ملفات شخصية مع أرقام هواتف، للعديد من المشاهير، حسب ذات المصدر.

وصرح المتحدث بإسم فيسبوك، “جاي نانكارو”، إن البيانات قد ألغيت قبل أن تقطع فيسبوك، مسار الوصول إلى أرقام هواتف المستخدمين.

وحسب بيان للشركة، فإن مجموعة البيانات هذه قديمة، ويبدو أنها حصلت على معلومات، قبل أن تجري الشركة تغييرا العام الماضي، لإزالة قدرة الناس على العثور على آخرين باستخدرم أرقام هواتفهم”.

وأورد البيان: “تم حذف مجموعة البيانات، ولم نرى أي دليل على تعرض حسابات فيسبوك للخطر”.

وبالرغم من وصف فيسبوك للبيانات على أنها “قديمة”، فإن أرقام الهواتف تعد مفتاحا متزايد الأهمية لهويات الأشخاص، حسب ذات المصدر.