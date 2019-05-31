فضيحة جديدة.. نهائي الوداد والترجي يتوقف لهذا السبب !!

توقف سهرة اليوم الجمعة نهائي العودة من منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا الذي يجمع الترجي الرياضي التونسي بالوداد الرياضي المغربي.

وذلك في الدقيقة ال60 بعد أن سجل الفريق المغربي هدف التعادل الذي ألغاه الحكم الغامبي “باكاري غاساما”.

ودفع هذا القرار زملاء القائد نُصير لرفض إستكمال المواجهة إلى غاية إستعمال الحكم لتقنية الفار.

ورفض “غاساما” إستعمال تقنية الفار قبل أن يؤكد الحساب الرسمي للترجي الرياضي التونسي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن الفار مُعطل منذ بداية المواجهة.