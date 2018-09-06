فضيحة خلال الدخول المدرسي بوهران.. تلاميذ ابتدائي ومتوسط في 9 أقسام

شهد الدخول المدرسي بولاية وهران العديد من الاختلالات من بينها ما وقفت عليه النهار بحي السلام التابع لبلدية بئر الجير.

أين تم افتتاح مدرسة جديدة ادمجت فيها أقسام الابتدائي والمتوسط رغم أنها لاتزال غير مكتملة ولم يتم تسمية حتى.

المؤسسة التربوية أنجزت فيها تسعة أقسام فقط تستوعب تلاميذ الابتدائي والمتوسط يتجاوز عدد المتمدرسين فيها الخمسين في القسم الواحد.

وهو ما يتنافى وتعليمة وزارة التربية التي شددت على أن لا يتجاوز عدد التلاميذ في القسم الواحد ال35 تلميذا كأقصى حد.

زد على ذلك فهي تتوسط ورشات بناء سكنات تشكل خطرا على المتمدرسين.

بحكم أن المقاولات لم تحترم التدابير والمقاييس الأمنية في الإنجاز.

ناهيك عن تراكم الأتربة التي وصلت جدار المؤسسة التربوية بغض النظر عن القاذورات المرمية أمامها التي تسببت في انتشار الجرذان.

هي نقاط سوداء ميزت الدخول الاجتماعي بثاني مدينة بعد العاصمة أثارت استياء وإستنكار أولياء التلاميذ.

وحتى الطواقم التربوية عبر الاطوار التعليمية الثلاثة.