فضيحة ..”درونّ”  للتجسّس على مونديال 2018

إتّهم مدرّب هندوراس خورخي لويس بينتو، اليوم الثلاثاء، أستراليا بالتجسّس على تدريبات فريقه بطائرة بدون طيّار (درون).

وجاءت الاتّهامات الخطيرة مع تصاعد التوتّر قبل مباراة حاسمة على بطاقة التأهل لكأس العالم 2018 لكرة القدم غدا الأربعاء.

ونشر اتّحاد هندوراس لكرة القدم في حسابه على تويتر أمس الاثنين، لقطات لطائرة بدون طيار فوق استاد سيدني الأولمبي في حصة تدريبية للفريق.

ووجّه خورخي لويس بينتو، مدرّب هندوراس، اتهاماً لأستراليا “بالتجسس” على خطته التدريبية بطائرة بدون طيار (درون).

وتلتقي هندوراس مع أستراليا على أرضية الملعب نفسه، يوم غد في إياب الملحق العالمي للتصفيات، بعد تعادلهما بدون أهداف الجمعة الفارط.

وفي الوقت الذي نفى فيه الاتحاد الأسترالي لكرة القدم الفضيحة، قال بينتو إن هذا “مخجل من دولة بهذا التقدم”

مؤكدا ّعلى لسان مترجم، على أن القضية تتعلق بفضيحة تجسّس، مستبعدا براءة أستراليا

وتحلم هندوراس بالتأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخها.