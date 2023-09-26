فضيحة.. دولة أوروبية تمنح فيزا شنغن مقابل المال

اتهمت وارسو المستشار الألماني أولاف شولتس بالمساس بسيادة بولندا والتدخل في الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل. وسط تزايد مزاعم الحصول على أموال مقابل تأشيرات الدخول.

وتمت إقالة كبار المسؤولين الحكوميين البولنديين بعد أن تبين أن مسؤولي القناصل. ومقدمي الخدمات الخاصة – خاصة في الدول الآسيوية والأفريقية – أصدروا ما يقرب من 250 ألف تأشيرة بولندية في العامين الماضيين.

ويقال إن المتقدمين دفعوا ما يتراوح بين 5000 يورو إلى مضاعفات ذلك للحصول على تأشيرات الدخول المتعددة. مما يسمح لحاملها بالسفر إلى أي مكان داخل منطقة شنغن التي تضم 23 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى سويسرا وأيسلندا والنرويج وليختنشتاين.

وفي مناسبة أقيمت في عطلة نهاية الأسبوع، قال شولتز إن “فضيحة التأشيرات في بولندا تحتاج إلى توضيح… لا أريد أن يتم التلويح بأشخاص من بولندا ببساطة – ثم إجراء مناقشة حول سياستنا الخاصة باللجوء بعد ذلك”.

وبالنسبة لوزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، فإن تصريحات الزعيم الألماني “تنتهك مبادئ المساواة في السيادة بين الدول”. وهي “محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية” في بولندا.

وأضاف: “باسم العلاقات الثنائية الجيدة، أناشد المستشارة الألمانية احترام سيادة بولندا. والامتناع عن التصريحات التي تضر بعلاقاتنا المتبادلة”.

وتم إقالة نائب راو كوزير للخارجية بسبب هذه المزاعم، وتم نقله إلى المستشفى منذ ذلك الحين. على الرغم من عدم توجيه اتهامات إليه – على عكس سبعة آخرين يواجهون المحاكمة بتهم الفساد.

وبعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على اندلاع الفضيحة للمرة الأولى. تصر وارسو على أنه لم يحدث أي شيء من شأنه أن يعرض أمن وسلامة نظام الحدود المفتوحة في أوروبا القارية للخطر.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي: “لا توجد مشكلة مع المهاجرين غير الشرعيين في بولندا”. متهما زعيم المعارضة البارز دونالد تاسك “بمحاولة خلق واقع زائف بديل”.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها تتابع التطورات في بولندا بشأن مسألة تأشيرات شنغن. عن كثب وأرسلت قائمة “بالأسئلة التفصيلية” إلى وارسو.

وقالت متحدثة باسم المفوضية: “هذه الادعاءات مثيرة للقلق للغاية وتثير تساؤلات بشأن الالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي”.