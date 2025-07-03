فضيحة رياضية.. فرار 5 لاعبين من منتخب اليد المغربي ببولندا!

تحوّلت مشاركة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة في بطولة دولية لكرة اليد ببولندا إلى فضيحة مدوية. بعد فرار خمسة لاعبين بشكل مفاجئ، في ما يشبه عملية “هجرة سرية”.

وكشفت تقارير صحفية مغربية أن عمليات الفرار بدأت يوم 21 جوان. ما فتح الباب أمام الشكوك حول وجود شبكات هجرة غير نظامية تنشط داخل الوسط الرياضي المحلي.

وينتمي اللاعبون الفارون إلى أندية مغربية معروفة، من بينها: وداد السمارة، رجاء أكادير، ومجد سوق السبت.

الحادثة وضعت صورة الرياضة المغربية في مهبّ عاصفة من التساؤلات، وسط مطالبات بفتح تحقيق شامل لكشف ملابسات ما حدث، وتحديد المسؤوليات داخل الأجهزة الفنية والإدارية التي رافقت المنتخب في هذه الدورة .

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