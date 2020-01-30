فضيحة سكنات”عدل”عين المالحة إنهاء مهام رئيس المشروع والزام الشركة المنجزة بالترميم في 30 يوم

أنهى المدير العام للوالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل مهام رئيس مشروع سكنات عدل عين المالحة بالعاصمة ومسؤول مكتب الدراسات بالإضافة إلى تغيير المشرف على الشركة المنجزة المقاولون العرب وهذا عقب فضيحة الغش في السكنات.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين” نقلا عن مصادر مسؤولة بوكالة “عدل” فإنه وبعد انتشار فيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي تثبت الغش في سكنات عدل بعين المالحة بالعاصمة تم فتح تحقيق على مستوى المديرية العامة لعدل.

وأضاف ذات المصدر أن التحقيقات قد أثبتت صحة ماتم تداوله في الفيديوهات و تم كشف تلاعبات و تقصير واهمال كبير في سكنات عدل بعين المالحة.

وأكد ذات المصدر بأنه تم الزام الشركة المنجزة وهي شركة المقاولون العرب بالتكفل وترميم كل ماسيتم تسجيله من تحفظات من قبل المصالح التقنية في مدة لا تتجاوز 30 يوما على أقصى تقدير.