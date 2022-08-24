فضيحة.. شاهد ملك المغرب يتجول سكرانا بشوارع باريس

تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو لملك المغرب محمد السادس وهو في حالة سكر ليلا على قارعة الطريق ببلد أوربي.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي. تم التقاطه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكان محمد السادس يتجول في الشارع وهو في حالة من الثمالة يرتدي بدلة جينز زرقاء وبيده كأس من الخمر.

وظهر محمد السادس خلال الفيديو وهو محاط بفريق أمني بالزي المدني، حيث منعوا المارة من تصويره في تلك الحالة.

ولقي الفيديو سخطا واسعا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة المغاربة. الذين وصفوا تصرفات ملكهم بغير اللائقة.