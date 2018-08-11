فضيحة.. شباب بلوزداد يُدشن الموسم بخسارة “على البساط”

عاش شباب بلوزداد صبيحة اليوم على وقع فضيحة جديدة، وذلك بعدما خسر رديفه رسميا وفي عقر الديار على البساط الأخضر أمام جمعية عين مليلة.

ويعود سبب هذه الخسارة، لعدم توفر “السياربي” على الإجازات اللازمة لدخول المواجهة، بإعتبار أن مُعظم لاعبي الرديف حُولوا للفريق الأول.

وأكدت مصادر “النهار”، بأن الخطوة المُتخذة من إدارة “بوحفص” لن تكون لها أي فائدة، كونها عناصر الرديف لايمتلكون أي إجازات من “الرابطة”.

ونظرا لكل هذا فإن الفريق الأول لـ”السياربي” سيجد نفسه خاسرا لنقاط مواجهته المُبرمجة عشية اليوم أمام “عين مليلة.