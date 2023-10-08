فضيحة صحية تهز برج إيفل في فرنسا

كشفت صحيفة لو باريزيان في تحقيق لها أن الباعة المتجولين حول برج إيفل يحتفظون بالطعام في ظروف صحية يرثى لها.

“فضيحة صحية”.. في تحقيق نُشر اليوم الأحد، كشفت صحيفة لو باريزيان أن عجينة الفطائر التي يبيعها الباعة المتجولون حول برج إيفل يتم تخزينها في البالوعات والمجاري.

ويؤكد أحد البائعين أن العديد من التجار يستخدمون العجين المجمد المخزن في ظروف مشكوك فيها. ولإخفاء الرائحة والطعم الفاسد، يرشونها بسكر الفانيليا.

الفطائر ليست هي الطعام الوحيد الذي يتم تقديمه للعديد من السياح في ظروف صحية مشكوك فيها. يتم أيضًا تخزين المشروبات واللحوم “في المجاري والبالوعات. حسبما يوضح أحد السكان الذي أرسل مقاطع فيديو إلى مجلس المدينة.

ويزعم ساكن آخر أنه يرى بانتظام “شاحنات غير مبردة” تقوم بتوصيل الطعام.

ويوضح قائلاً: “يتم بعد ذلك تسخينه أو إعادة تسخينه على مجامر مؤقتة توضع على عربات التسوق أو دراجات الشحن. المجهزة بأسطوانات الغاز، وهو ما يخيفنا”.

وفي مواجهة هذا الوضع، يحشد المسؤولون المنتخبون والمهنيون في قطاع الفنادق والمطاعم جهودهم لوضع حد لهذه الممارسات.

بالنسبة لفرانك ديلفاو، رئيس اتحاد المهن والصناعات في صناعة الفنادق في إيل دو فرانس. فإن هؤلاء الباعة الجائلين لا يحترمون قواعد النظافة الأساسية، كما أن زجاجات المياه مملوءة من الصنبور. لأنه لا يوجد شيء لغسل الأيدي، والبضائع مغشوشة”.

كما أدان المنافسة غير العادلة لأصحاب المطاعم في المنطقة المحيطة الذين يدفعون الإيجارات والرسوم. ويتعين عليهم مواجهة عمليات التفتيش من قبل خدمات النظافة.

“في كل تدخل، تصادر الشرطة الفرنسية وتتلف 30 كيلوغراما من البضائع خلال الأسبوع من 11 إلى 16 سبتمبر. من جهتها تؤكد قيادة الشرطة أنه تم إتلاف المواد الغذائية المضبوطة.