فضيحة صحية تهز فرنسا

توفيت شابة تبلغ من العمر 20 عامًا في غرفة الطوارئ في لونجومو (إيسون) يوم الأربعاء 8 جانفي.

ووفقًا لما قاله مدير GHNE (مجموعة مستشفيات شمال إيسون) لقناة BFMTV. فقد أفاد المدير بأن المريضة دخلت المستشفى صباح الأربعاء عند الساعة السابعة والنصف صباحا “واقفة على رجليها. وكانت تعاني من مرض لا تسمح السرية الطبية بالكشف عنه.

وأجريت للمريضة أشعة مقطعية في حوالي الساعة الرابعة عصرا، وكانت حالتها مستقرة في ذلك الوقت. ولم تتدهور حالتها فجأة إلا بعد هذا الفحص.

وقال سيدريك لوسيز مدير مركز GHNE “لقد عادت وهي تعاني من حمى شديدة، ثم أصيبت بسكتة قلبية. وعلى الفور، حاول الفريق إنعاشها، بما في ذلك وحدة SMUR التي تم استدعاؤها احتياطيا”.

ويضيف مدير مركز GHNE: “الوضع مروع. كان علينا أن نشرح الأمر غير القابل للتفسير لأمها”.

ولم يتحدث المدير عن إنشاء تحقيق داخلي، بل عن تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة.

كما هو الحال مع العديد من الخدمات الاستشفائية، شهد مركز لونجومو فائضًا من النشاط خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر.

وتم تفعيل الخطة البيضاء التي تسمح بإعادة تنظيم الخدمات. وكان هناك نحو مائة مريض في غرفة الطوارئ يوم الأربعاء، مقارنة بمتوسط ​​80 مريضا.