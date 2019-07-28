فضيحة.. عادل إمام يفضل الساحل الشمالي على جنازة الفيشاوي!

أثار تغيب الفنان المصري “عادل إمام”، عن جنازة إبن بلده، الفنان الراحل “فاروق الفيشاوي”، تساؤلات كثيرة في الوسط الفني، حيث فضل الزعيم البقاء في منطقة الساحل الشمالي لقضاء عطلة صيفية.

وودع “عادل إمام” زميله “فاروق الفيشاوي”، عبر صفحته على “الأنستغرام”، أين نعى الفنان الراحل بصورة وعبارة قصيرة كتب فيها:”البقاء لله في وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي”، وهو ما شكل مفاجأة للجميع.

وقد اجتمع النجمان المصريان، في أعمال سينمائية كثيرة، أشهرها فيلم “المشبوه”، في ثمانينيات القرن الماضي.

وتوفي “فاروق الفيشاوي”، في ساعة مبكرة من الخميس الماضي، عم عمر ناهز الـ 67 عاما، متأثرا بغيبوبة كبدية، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكان “الفيشاوي” قد أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، نهاية العام الماضي، وأكد أنه سيتعامل معه على أنه “نزلة برد”، في إشارة منه إلىالتحدي والانتصار على المرض اللعين.