“فضيحة غذائية” في لبنان.. بيع دجاج فاسد منذ سنة 2016 في الأسواق!

داهمت شعبة المكافحة بالجمارك في لبنان، ليلة أمس الثلاثاء، 3 مستودعات للدجاج الفاسد في منطقة “زكريت” وحجزت 40 طنا من الدجاج الفاسد منذ عام 2016.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فإن حملة المداهمة الفجائية عرفت حضور وزير الصحة، حمد حسن، وفريق من وزارتي الصحة والاقتصاد، أين تبيّن بأن هذه المستودعات تعيد تصنيع هذه اللحوم الفاسدة.

وأوضحت التحريات حسب موقع “لبنان 24″، بأن المستودعات تعود إلى ثلاث مؤسسات هي “فريحة فود” و”فروج شومان” و”ليبول”، والتي تموّن السوق اللبناني بلحم الدجاج بسبب غلاء اللحوم الحمراء.

وتم التأكد بأن هذه المستودعات زوّرت كل شيء من أجل بيع الدجاج الفاسد على شكل “ناغتس” و”إسكالوب” و”برغر” عبر أشهر “السوبرماكات” اللبنانية.

وقال وزير الصحة اللبنانية إن هذه التصرفات تضرّ بالفاتورة الصحية وأرواح الناس التي تزهق بسبب التعاطي اللاأخلاقي والذي يستوجب عقابا شديدا.

معين تيت