فضيحة غير متوقعة من الفنانة أحلام وزوجها

كشف مصمم الحفلات العالمي آدم عفارة، عن خلافه مع الفنانة أحلام وزوجها السيد مبارك الهاجري، منذ عامين، والذي وصل لحد رفع دعوة قضائية ضدهما.

وذلك بسبب عدم إلتزام أحلام و زوجها بدفع أتعابه المادية، جاء هذا خلال حلوله ضيفا على برنامج إذاعي لبناني، حسب ما نقله موقع الجرس.

وقال عفارة أن الفنانة وزوجها قد استعانا به لتصميم حفل غنائي لها ، في مدينة لوس أنجلس في أمريكا، بتاريخ 18 أوت 2017.

لكن رغم تنفيذ العمل المطلوب منه على أكمل وجه، إلا أنهما لم يسلمانه أتعابه المادية بعد إنتهاء الحفل المذكور.

ما جعل عفارة يسعى خلال عام كامل، للتواصل مع أحلام و زوجها وإدارة أعمالها، للوصول الى حل يرضي الطرفين.

غير أن كل محاولات عفارة قد باءت بالفشل، الأمر الذي اظطره لرفع دعوة قضائية ضد أحلام وزوجها، في مدينة لوس أنجلس الأمريكية.

وهذا بهدف الوصول لحل ودي مع الخصم أو رد الإعتبار لنفسه على حد تعبيره.

مؤكدا أنه تكتم على الموضوع طيلة الفترة الماضية، حفاظا على علاقة الصداقة الطيبة التي تجمع بينه وبين أحلام وزوجها.

ويذكر أن هذه الفضيحة تعتبر الأولى من نوعها في حق الفنانة أحلام وزوجها، خصوصا أنها معروفة بإلتزامها المهني والأخلاقي في الوسط الفني.