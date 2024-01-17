فضيحة في ايطاليا بخصوص عمل الأجانب!

أدانت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، وهي منظمة إيطالية غير حكومية، بشدة ظروف العمل والمعيشة القاسية. التي يواجهها العمال الأجانب من دول غرب أفريقيا.

ووفقًا للمنظمة غير الحكومية، فإن على الرغم من إنفاق ملايين اليورو على بناء مساكن مناسبة، لا يزال العمال يعانون من ظروف معيشية سيئة للغاية. حسب ما افاد به موقع أخبار فيزا شنغن.

واشتكت المنظمة، من الظروف اللاإنسانية للعمال، وقالت إنهم يعيشون في خيام وحاويات قديمة في روسارنو وسان فرديناندو وتاوريانوف.

وكشف المصدر ذاته، أن غالبيتهم من الشباب الذين يبلغ متوسط ​​أعمارهم 35 عاما. وأغلبهم من مالي وغامبيا والسنغال وغانا وساحل العاج.

كما أوضحت المنظمة، أنه تم إنفاق أكثر من نصف مليون دولار حتى الآن على بناء مساكن للعمال في هذا الجزء من البلاد. ومع ذلك، لا تزال أبواب الإقامة مغلقة.

بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار مبلغ 650 ألف يورو في بناء مركز متعدد الوظائف في توريانوفا. لكن المركز لم يتم تفعيله أبدًا.