فضيحة في تركيا بطلها “أردا توران” !!

كشفت المصادر الصحفية التركية، أن اللاعب المعار من “برشلونة” لنادي “باشاك شهير” “أردا توران” يواجه خطر السجن لمدة 12 سنة كاملة للعديد من الأسباب.

وأكدت ذات المصادر أن “أردا توران” متهم بالتحرش الجنسي والاعتداء على مغني تركي شهير بالإضافة إلى حيازته السلاح دون رخصة.

وتم إدانة اللاعب التركي الشهير من طرف النيابة العامة بعد أن كسر أنف المغني الشهير “بيركاي” الذي نقل على جناح السرعة للمشفى.

وكانت الأحداث قد وقعت في أحد المطاعم الأربعاء الماضي، أين تحرش “توران” بزوجة المغني “بيركاي” الذي ألقى اللوم على توران قبل أن يندلع الشجار بينهما.

يذكر أن الإتحاد التركي كان قد عاقب توران بالإيقاف لمدة 16 مباراة كاملة في وقت سابق بعد أن قام بدفع حكم مباراة فريقه شهر ماي الماضي.