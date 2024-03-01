فضيحة في كندا.. وفاة رجل بغرفة الطوارئ بعد انتظار سيارة الإسعاف 45 دقيقة

توفي رجل يبلغ من العمر 41 عامًا في غرفة الطوارئ بمستشفى شاتوجواي في كندا بعد ظهر أمس. بعد انتظار سيارة الإسعاف لمدة 45 دقيقة بسبب آلام في الصدر.

وقال غايتان دوتيل، رئيس نقابة المسعفين في تعاونية فنيي الإسعاف في مونتيريجي (CETAM): “إن المسعفين مذهولون بما حدث”.

وفي الأشهر الثلاثة الماضية، كانت هذه هي الحالة الثالثة التي يتم الإعلان عنها لمريض توفي في غرفة الطوارئ. بمستشفى آنا لابيرج في شاتوجواي. وفي بداية ديسمبر، توفي مريضان خلال يومين دون رؤية الطبيب.

في الساعة 1:18 ظهرًا أمس، تلقت CETAM مكالمة هاتفية لرجل يبلغ من العمر 41 عامًا. من سان فيليب دو لا برايري (هويته محمية) كان يعاني من آلام في الصدر، وفقًا لمعلوماتنا.

وتم تصنيف حالته على أنها أولوية 3، أي أنه يتم تخصيص سيارة إسعاف له على الفور، لكنها تعتبر “غير عاجلة”.

ومع ذلك، في مناسبتين، تم إعادة تخصيص سيارة الإسعاف المتجهة إليه بسبب حالات أكثر إلحاحًا. وصل المسعفون أخيرًا مع المريض في الساعة 2:04 مساءً، حسبما يؤكد مسؤول العلاقات في CETAM.

ويقول جايتان دوتيل متأسفًا: “إن الـ 45 دقيقة التي استغرقها اكتشاف المشكلة أقل بـ 45 دقيقة”.

أثناء النقل إلى مستشفى آنا لابيرج في شاتوغواي، تم إجراء الاختبارات المعتادة على المريض. وأبلغ المسعفون إدارة الطوارئ أنهم في طريقهم. وكان المريض واعيا عند وصوله.

ردا على سؤال حول هذا الموضوع، أكد مركز الخدمات الصحية والاجتماعية المتكاملة (CISSS) في مونتيريجي الغربية. أن المريض تم فحصه من قبل ممرضة.

وأضاف: “لسوء الحظ، يمكن أن تتدهور بعض المشاكل الصحية بسرعة. حتى لو تم إجراء الفرز بشكل صارم وتم إجراء جميع الاختبارات بشكل مناسب”.

ويؤكد مكتب الطب الشرعي أنه فتح تحقيقا في هذه الوفاة. وبحسب دوتيل، فإن هذه الحالة توضح أنه يجب إعطاء الأولوية لمشكلة عدم وجود سيارات إسعاف على الطريق.