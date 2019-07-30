فضيحة في معسكر.. امرأة دخلت المستشفى لتضع مولودا فخرجت منه مصابة بالسيدا!

اهتز مستشفى مسلم الطيب في معسكر على وقع فضيحة من العيار الثقيل، حيث جرى اكتشاف نقل دم ملوث بفيروس “الإيدز” لسيدة حامل.

وقائع الفضيحة تعود إلى سنة 2016، حيث دخلت سيدة حامل إلى المستشفى من أجل وضع مولودها، وبعد إخضاعها لعملية قيصرية، احتاجت إلى عملية نقل دم لها.

وخلال العملية، جرى نقل دم ملوث بفيروس “السيدا” إليها، حسب ما سردته الضحية في تصريحات حصرية لـ”النهار أون لاين”.

ورغم أن أهل الضحية قدموا كل الأدلة والإعترافات التي تورط الطاقم الطبي والموظفين، ما تزال الضحية تعاني جراء عدم الاعتراف بالخطأ، لتتحول حياتها في لحظة إلى جحيم.

وتطالب عائلة الضحية، السلطات العليا في البلاد بالتدخل وإعادة فتح تحقيق لكشف ملابسات هذه القضية، خاصة وأنها تملك كل الأدلة والمعلومات التي تثبت روايتها.