فضيحة كبرى تجر المساعد السابق للرئيس الفرنسي ماكرون إلى السجن

قضت محكمة الاستئناف في باريس، بسجن المدير السابق لبعثة الإليزيه ألكسندر بينالا لمدة سنة واحدة نافذة. في قضية العنف التي وقعت في 1 ماي 2018.

كما أُدين الصديق المقرب السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، البالغ من العمر الآن 32 عامًا. مرة أخرى بتهمة استخدام جوازات سفره الدبلوماسية بشكل احتيالي بعد إقالته. وتلفيق وثيقة مزورة للحصول على جواز سفر خدمة، وحمل سلاح بشكل غير قانوني في عام 2017.

ورفضت محكمة النقض يوم الأربعاء الاستئناف الذي قدمه مدير بعثة الإليزيه السابق ألكسندر بينالا. مما جعل الحكم نهائيا عليه بالسجن لمدة عام في قضية العنف التي وقعت في 1 ماي 2018.

وبعد ست سنوات من هذه الفضيحة التي هزت الولاية الأولى لإيمانويل ماكرون ومدتها خمس سنوات. يؤكد قرار أعلى محكمة قضائية إدانة ألكسندر بينالا، عند الاستئناف. بالسجن ثلاث سنوات منها سنة واحدة نافذة. والتي أصدرتها محكمة باريس في 29 سبتمبر 2023. الاستئناف.

عاصفة سياسية

وأثارت صور ألكسندر بينالا في ساحة الكونتريسكارب في باريس في الأول من ماي 2018. عاصفة سياسية في جويلية من نفس العام.

وفي سبتمبر 2023، أدانت محكمة الاستئناف في باريس ألكسندر بينالا، وكذلك فنسنت كراس. وهو جندي احتياطي سابق في قوات الدرك، بتهمة العنف ضد عدة أشخاص في الحي اللاتيني. على هامش المظاهرة الباريسية التي لم يحضروها إلا كمراقبين. كما تم رفض استئناف فنسنت كريس للنقض.

وكما في المرة الأولى، تمت معاقبة مدير البعثة السابق أيضًا لاستخدامه جوازات سفره الدبلوماسية بشكل احتيالي بعد إقالته. وإنشاء وثيقة مزورة للحصول على جواز سفر خدمة، وحمل سلاح بشكل غير قانوني في عام 2017.

منذ البداية، أكد ألكسندر بينالا أنه يريد، اعتقال “المهاجمين” لضباط الشرطة خلال مظاهرة تخللتها حوادث.

وعلى العكس من ذلك، وجدت محكمة الاستئناف، أنه مذنب بارتكاب أعمال عنف متعمدة في اجتماع والتدخل في وظيفة ضابط شرطة.