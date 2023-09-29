فضيحة كبرى تجر مساعد الرئيس الفرنسي ماكرون إلى السجن

قضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الجمعة، بسجن المدير السابق لبعثة الإليزيه ألكسندر بينالا لمدة ثلاث سنوات. منها سنة واحدة نافذة، في قضية العنف التي وقعت في 1 ماي 2018.

كما أُدين الصديق المقرب السابق للرئيس إيمانويل ماكرون، البالغ من العمر الآن 32 عامًا. مرة أخرى بتهمة استخدام جوازات سفره الدبلوماسية بشكل احتيالي بعد إقالته. وتلفيق وثيقة مزورة للحصول على جواز سفر خدمة، وحمل سلاح بشكل غير قانوني في عام 2017.

وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على الفضيحة السياسية التي تحمل اسمه، استمع ألكسندر بينالا. الذي كان يرتدي بدلة زرقاء داكنة ونظارات مستديرة. إلى القرار الذي صدر في ثوان معدودة، دون مبرر للعقوبة.

وأكدت محكمة الاستئناف حكم السجن الذي أصدرته محكمة الجنايات في 5 نوفمبر 2021. بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 يورو. والمنع من حمل السلاح لمدة 10 سنوات وتقلد مناصب عامة لمدة 5 سنوات.

إذا كانت المحكمة قد رتبت بشكل مباشر الجزء الصارم من الحبس المنزلي تحت السوار الإلكتروني. فقد قررت محكمة الاستئناف السماح لقاضي تنفيذ الحكم (JAP) باتخاذ القرار بشأن الإقامة المناسبة.

كما تم تأكيد الحكم الصادر بحق شريكه وصديقه فنسنت كراس (50 عاما) السجن لمدة عامين. وغرامة قدرها 500 يورو ومنعه من حمل سلاح لمدة 10 سنوات.