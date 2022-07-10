فضيحة مدوية تهز الكرة الإفريقية بطلها نادي مغربي
بقلم عبد النور حواز
اهتزت اليوم الأحد الكرة الإفريقية على وقع فضيحة مدوية بطلها نادي مغربي يتمثل في نهضة بركان.
حيث أصدر فريق “تيبي مازيمبي” الكونغولي بيانا رسميا أعلن من خلاله طرد محضره البدني.
وذلك بسبب نيله رشوة من طرف نادي نهضة بركان للتوسط لهم مع حارس مازيمبي ليُسهل مهامهم في الفوز بالمباراة التي جمعت الفريقين.
كما أضاف البيان أن المحضر البدني عرض 40 ألف أورو على الحارس، في المباراة التي انتهت بفوز بركان بـ4-1 في نصف نهائي كأس الكاف الموسم الماضي.
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