فضيحة مدوية في نهائي “كان” المغرب

شهد نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 فضيحة مدوية، كان بطلها الحكم الكونغولي جون جاك نغامبو.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، منح الـحكم الكونغولي ركلة جزاء غير مستحقة للمنتخب المغربي على حساب نظيره السينغالي. عندما كانت تشير النتييجة للتعادل السلبي.

وقبل دقائق من ذلك، حرم الحكم المنتخب السينغالي من هدف شرعي لا غبار عليه.

وقبل تنفيذ الركلة، طالب مدرب المنتخب السينغالي لاعبيه بالخروج من أرضية الميدان احتجاجا على تحيّز الحكم للمنتخب المغربي.

مباراة نهائي “الكان” تحولت إلى فضيحة مدوية تحت أنظار العالم بعد سلسلة فضائح أخرى ميّزت البطولة منذ بدايتها.