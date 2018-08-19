فضيحة من العيار التقيل بمستشفى دحماني سليمان بسيدي بلعباس

بعدما تم خطاء في تسليم جتت الموتى، حيت تم استبدال جثة باخرى لعائلتين الاولى تنحدر من دائرة سفيزة و بالضبط عين ادن لفتاة تبلغ من عمر 32 سنة

والاخرى التي تنحدر من دائرة مشرية ولاية نعامة صاحبة 35 سنة

حيثيات الفضيحة تعود ان العائلة الاولى بعدما فتحت الجثة اكتشفت انها ليست لابنتهما وانما تعود لفتاة الاخرى

والغريب في الامر ان تم دفن الفتاة بدائرة مشرية على اساس ابنتهما لكن بعد ما تقدموا عائلة الفتاة التي تنحدر من ولاية سيدي بلعباس

الى مصالح الشرطة وابلاغهم بأن الفتاة المرحومة ليست لابنتهما وانما تعود للمرحومة الاخرى

وبأمر من وكيل الجمهورية باشروا التحقيقات في الحين ليتم اخراج الفتاة المرحومة بدائرة مشرية

وتم استبدالهما فيما فتحت مصالح الامن تحقيقاتها لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء هدا الحادت الغريب.