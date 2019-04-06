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فضيحة من العيار الثقيل بمستشفى تيزي وزو ..جثة داخل قاعة دورة المياه

أخبار الجزائر
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فضيحة من العيار الثقيل بمستشفى تيزي وزو ..جثة داخل قاعة دورة المياه
بقلم صفية ايبارودان

اهتز صبيحة اليوم المستشفى الجامعي ندير محمد بفضيحة من العيار الثقيل بعد ان عثرعلى جثة أحد المرضى داخل دورة المياه.

وحسب مصادر لـ النهار فقد وجدت عائلة احد المرضى الذين وافته المنية اليوم جثته داخل احدى القاعات المخصصة لدورة المياه.

وهو مشهد آثارحفيظة عائلة المريض المتوفي (عمار.يحي موسى) البالغ من العمر65 عاما من قرية ايغيل بواماس بإيبودرارن في تيزي وزو.

ليشهد المستشفى حضور سكان القرية  الذين اثاروا ضجة كبيرة  منددين ببشاعة الحادثة معتبرين ذلك تعدي على حرمة الجثث.

وهو أمر مرفوض لن يسكتوا عليه ،مطالبين من السلطات فتح تحقيق ميداني لمعرفة حيثيات الحادثة.

التي يبدو انها ليست الاولى من نوعها على حد قول احد الاقارب الذين اكتشفوا الامر صدفة عندما قدموا لاستخراج الجثة.

ليتفاجاوا انها غير موجودة بمصلحة حفظ الجثث انما بقاعة لدورة المياه


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