فضيحة من العيار الثقيل.. قضية “جيفري إبستين” تأخذ أبعادا خطيرة

تم نشر العشرات من وثائق المحكمة السرية سابقًا المتعلقة بقضية جيفري إبستين يوم أول أمس الأربعاء. وإذا ادعى البعض أنه سيتم نشر قائمة بأسماء “عملاء” المتهم الذي انتحر في السجن، فإن المضمون مختلف في النهاية.

وتم نشر العشرات من وثائق المحكمة الأمريكية المتعلقة بما يسمى بقضية جيفري إبستين.

وعلى الرغم من وفاة رجل الأعمال المتورط في قضايا الاتجار الجنسي بالقاصرين في عام 2019. إلا أن هذه العناصر الجديدة تتصدر عناوين الأخبار.

ما هي قضية جيفري إبستين؟

قضية جيفري إبستين هي فضيحة سياسية واقتصادية ومجتمعية تدور حول شخصية الملياردير المذكور. رجل راسخ جدًا في عالم المال، ويعمل جنبًا إلى جنب مع المشاهير والفنانين والشخصيات السياسية الرائدة.

وفي عام 2005 تم فتح الجانب القانوني الأول المتعلق به. قال والدا فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا للشرطة إن جيفري إبستاين. تحرش بابنتهما في منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وأثناء تفتيش هذا المنزل، عثرت الشرطة على صور لفتيات في جميع أنحاء المنزل، حسبما ذكرت سكاي نيوز.

واكتسيت قضية إبستين زخمًا حقًا خلال جزئها الثاني، في عام 2019. وذلك عندما ألقت قوات مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على المتهم بتهمة الاتجار بالبشر. واتهمته بأنه رئيس شبكة واسعة تتاجر بالفتيات القاصرات لأغراض جنسية.

وزعمت لائحة الاتهام أنه تم إحضار “العشرات (ما يصل إلى 40)” من الفتيات القاصرات إلى منازل إبستين.

أثناء احتجازه – قبل محاكمته – 10 أوت 2019: وجد ميتاً. وبحسب تقارير الطب الشرعي، فقد كان انتحاراً. وبالتالي فإن جيفري إبستين لن يُحاكم أبدًا.

لماذا تم الإعلان عن الوثائق الجديدة؟

لماذا تعود هذه القضية إلى الواجهة بعد ثلاث سنوات من وفاة المتهم الرئيسي؟. لقد كان الإجراء القانوني الثاني ذو الصلة هو الذي أعاد العملة المعدنية إلى الآلة. غيزلان ماكسويل، رفيقة جيفري إسبتين وشريكته، متورطة في إجراءات التشهير التي رفعتها المدعية فيرجينيا جيوفري.

ورغم تسوية هذه الشكوى عام 2017، أي بعد عام من تقديمها. تدخلت صحيفة “ميامي هيرالد” في الإجراءات على أمل الوصول إلى الملف بأكمله من أجل التحقيق مع إبستاين وشبكته.

ولذلك، فإن القاضي بريسكا هو الذي أمر في نهاية المطاف، في ديسمبر/كانون الأول الماضي. بالكشف الكامل عن هويات ما يقرب من 200 شخص ورد ذكرهم في الوثائق.

قرار تم اتخاذه في 18 ديسمبر الجاري ليتم تنفيذه خلال أسبوعين. وهو ما يوضح توقيت الكشف الحالي.

ماذا تحتوي هذه الوثائق الجديدة؟

تم نشر جزء فقط من الملف الإجمالي. ولا تزال العشرات من الوثائق وتقارير الاستماع مغلقة. وأشارت الشائعات المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة في الدوائر المحافظة الأمريكية. إلى أنه سيتم تحديد قوائم “العملاء” من شبكة إبستين أو “المتآمرين المشاركين”.

وتم ذكر دونالد ترامب وبيل كلينتون ومايكل جاكسون وحتى ستيفن هوكينج في هذه الوثائق.

لماذا تثير هذه القائمة أصحاب نظريات المؤامرة؟

وكما أظهرت ملايين التغريدات حول قضية إبستاين التي تم تداولها في الساعات الأخيرة. فإن هذا الملف يثير الفضول. وإلى حد ما، يغذي نظريات المؤامرة.

“يرى منظرو المؤامرة اليمينيون المتطرفون أن إبستاين هو المفتاح لإثبات أن النخبة الديمقراطية. تشكل عصابة سرية للاستغلال الجنسي للأطفال.

بالنسبة للمنظرين، يتم إخفاء الحقيقة حول الهوية المزعومة لـ “عملاء” إبستين. تصريحات لم يتم التأكد منها بعد من مصادر جدية.