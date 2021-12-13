فضيحة من العيار الثقيل.. ملح المائدة الموجود في الأسواق خطر على الجزائريين

فجرت جمعية حماية وترقية المستهلك وبيئته فضيحة من العيار الثقيل بخصوص علامات ملح المائدة الاكثر إستهلاكا عند الجزائريين. حيث إعتبرت الجمعية تان علامات الملح المتوفرة في الاسواق الجزائرية كلها مغشوشة ولا تتوفر على مادة اليود.

كما كشف تقرير ذات الجمعية وحسب مكتبها بتيبازة أن هناك 20 علامة موزعة بالسوق الوطنية وتسبب أمراض مستعصية. ومنها من تضمنت صفر غرام من مادة اليود حيث نقصها في الجسم يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة على جسم الإنسان . لاسيما منها الاطفال والحوامل وكذا المصابين بالغدة الدرقية “ڨواطر”

وأوضح مكتب تيبازة لذات الجمعية انه راسل وزارة الصحة بخصوص هذه القضية أكتوبر الماضي بالنتائج المتحصل عليها والتي اظهرت عدم مطابقة كل علامات ملح المائدة التي هي مطروحة للبيع في الاسواق.

ونشرت الجمعية نتائج التحاليل الكارثية التي قامت بها منذ بداية التحقيق شهر مارس الماضي بالتنسيق مع المركز التقني للتحاليل الفيزيولوجية والكيميائية crapc الكائن مقرها ببوسماعيل ان 20 علامة الممنتجة محليا او مستوردة غير مطابقة للمعايير وتإثر سلبا على صحة المستهلك الجزائري.