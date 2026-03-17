فضيحة تهز إفريقيا.. نهائي كأس إفريقيا يُحسم بقرار غريب من “الكاف”

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عبر لجنة الاستئناف، قرارًا نهائيًا بخصوص أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، التي احتضنتها المغرب.

حمل القرار في طياته تطورات مثيرة على مستوى نتيجة اللقاء والعقوبات الانضباطية بخصوص النهائي الذي تُوج به المنتخب السنغالي بهدف دون رد أمام المنافس صاحب الأرض والجمهور.

وحسب ما ورد في بيان “الكاف”، عبر موقعها الرسمي، فقد قررت لجنة الاستئناف قبول الطعن المقدم من الطرف المغربي، وإلغاء قرار اللجنة التأديبية السابق، لتعلن رسميًا:

اعتبار منتخب السنغال منهزمًا بالغياب في المباراة النهائية، اعتماد نتيجة 3-0 لصالح منتخب المغرب.

التأكيد على أن سلوك المنتخب السنغالي يُعد خرقًا للمادتين 82 و84 من لوائح المنافسة، واعتبار الاحتجاج المقدم من الجانب المغربي مؤسسًا قانونيًا، مع تحميل الاتحاد السنغالي لكرة القدم مسؤولية المخالفة.

وعلى صعيد القضايا الأخرى المرتبطة بالمباراة، أصدرت لجنة الاستئناف عدة قرارات:

بخصوص اللاعب إسماعيل صيباري: تأكيد ارتكابه سلوكًا مخالفًا، تقليص العقوبة إلى إيقاف مباراتين (واحدة منهما موقوفة التنفيذ)، إلغاء الغرامة المالية المقدرة بـ100 ألف دولار.

بخصوص أحداث المباراة: تخفيض الغرامة على الجامعة المغربية، المتعلقة بجامعي الكرات إلى 50 ألف دولار.

حادثة منطقة تقنية الفيديو (VAR): رفض الطعن وتثبيت الغرامة بـ100 ألف دولار .

حادثة الليزر: تخفيض الغرامة إلى 10 آلاف دولار.