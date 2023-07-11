فطايرية وكبير وخرباش يهدون الجزائر الذهب

توج البطل الجزائري ولي الدين كبير، اليوم الثلاثاء، بميدالية ذهبية في وزن أقل من 93 كلغ في المصارعة الحرة،

إلى جانب توج البطل الجزائري الثاني فاتح بن فرج الله بالميدالية الفضية في وزن أقل من 86 كلع في نفس المسابقة.

كما فاز بطل الجزائر شمس الدين فطايرية بالميدالية الذهبية في فئته ضمن مسابقة المصارعة الحرة.

ولم تكتفي الجزالئر بهذا الرصيد، حيث فاز عبد الحق خرباش بالميدالية الذهبية، في الألعاب العربية الجارية وقائعها بالجزائر.

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