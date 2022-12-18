فطريات خطيرة في أغذية نتناولها يوميا.. حذار

حذّر خبراء في مجال الصحة، من أن المواد الغذائية المحببة لكثيرين مثل الخبز والمعكرونة، قد تحتوي على سموم فطرية ضارة، تشكل تهديدا خطيرا على صحة الإنسان.

وأظهرت دراسة نشرت نتائجها في مجلة “نيشتر فوود”، أن تحليلا للقمح، المكون الرئيسي الموجود في العديد من الكربوهيدرات النشوية. قد أثبت تعرضه لمرض فطري يعرف باسم لفحة السنابل الفيورازمية “الجرب”.

ولا يعد مرض لفحة السنابل الفيورازمية ضارا بالنسبة للإنسان. لكن المادة التي ينتجها، والمعروفة باسم السموم الفطرية أو “القيء الفطري”، يمكن أن تكون قاتلة.

كما وجد خبراء من المملكة المتحدة أن 70 بالمئة من القمح المنتج في بريطانيا بين عامي 2010 و2019. احتوى على “القيء الفطري”، ولكن بدرجات مقبولة من الناحية الطبية.

وأشار باحثون من جامعتي باث وإكستر البريطانيتين، إلى أن حقيقة وجود سموم الفطريات في العديد من أطعمتنا ولو بنسب مقبولة، يعد أمرا “مثيرا للقلق”.

وقال عالم الأغذية من جامعة باث، نيل براون، “لم يعرف بعد كيف يمكن أن يؤثر التعرض الغذائي المستمر والمنخفض المستوى للسموم الفطرية على صحة الإنسان على المدى الطويل. وربطت أبحاث ودراسات سابقة السموم الفطرية بسرطان الكبد وأمراض الكلى. مشيرا إلى أن تفاعل السموم مع بعضها قد يسبب أضرارا قد تكون أخطر من تلك التي تحدثها السموم الفردية.

منظمة الصحة العالمية حذّرت من الإرتفاع الكبير في الإصابات الفطرية المميتة على مستوى العالم. وفي أول تقرير لها عن مسببات الأمراض الفطرية الـ19 التي يجب مراقبتها، قالت إن مقاومة مضادات الفطريات لها “آثار كبيرة” على صحة الإنسان.

وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن 1.7 مليون شخص يموتون سنويا نتيجة لإصابتهم بمرض فطري.

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