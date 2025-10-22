فعاليات الطبعة الـ26 للصالون الدولي للصناعة التقليدية في هذا التاريخ

تنظم وزارة السياحة والصناعة التقليدية. فعاليات الطبعة الـ26 للصالون الدولي للصناعة التقليدية “SIAT”. من الـ9 إلى الـ15 نوفمبر المقبل. والذي تهدف من خلاله إلى إبراز صورة الجزائر السياحية على الصعيدين الوطني والدولي والترويج لثقافتها وهويتها.

وأوضح بيان للوزارة، أن هذا الحدث الدولي الهام، الذي سيحتضنه قصر الثقافة “مفدي زكرياء” تحت شعار “الصناعة التقليدية الجزائرية، تراث، أصالة وإبداع فني”. يهدف إلى “إبراز صورة الجزائر السياحية على الصعيدين الوطني والدولي. من خلال تثمين ثراء الموروث الثقافي والفني لبلادنا والترويج لأصالة ثقافتنا وهويتنا المتجذرة، وكذا الاطلاع على ثقافات وفنون وحرف الدول الشقيقة والصديقة المعنية بالمشاركة. في هذه الطبعة”.

وسيتخلل هذه التظاهرة المتميزة التي ستعرف مشاركة مفوض المنظمة الدولية للحماية الفكرية بالجزائر، تنظيم أيام دراسية حول مواضيع ذات صلة بقطاع الصناعة التقليدية على غرار آليات تمويل الحرفيين. ودعم نشاطات حاملي المشاريع في مجال الصناعة التقليدية والحرف، حماية منتجات الصناعة التقليدية والترويج والتسويق. لمنتوجات الصناعة التقليدية الفنية، حيث ستختتم هذه الأيام بتوصيات ملموسة من شأنها المساهمة في تطوير القطاع.

وسيكون بإمكان المشاركين في هذا الحدث الدولي، الاستفادة من المداخلات التي سينشطها فاعلون ومختصون في المجال. والتي ستتناول الآفاق الإستراتيجية لتطوير الصناعة التقليدية ودعم الحرفيين، عرض تجارب التعاون القطاعي. في مجال الدعم والمرافقة ودورها في ديمومة المشاريع والوحدات الإنتاجية. الأبعاد التراثية للمنتجات التقليدية من الأصالة إلى التميز وآليات الاعتماد والبعد الاقتصادي للعلامة من الحرفة إلى التسويق. إلى جانب مواضيع أخرى تعنى بدور الوكالات الوطنية في مرافقة وتمويل المشاريع ودعم وتنمية المقاولاتية مع عرض أبرز التجارب الناجحة.