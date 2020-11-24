فعالية لقاح “سبوتنيك V” الروسي تتجاوز الـ95 بالمائة

أسفرت النتائج المؤقتة للدراسات التي تجرى على اللقاح الروسي “سبوتنيك V”، عن فعاليته بنسبة 95 بالمائة.

وأعلن الحساب الخاص باللقاح الروسي “سبوتنيك – V”، على تويتر، عن النتائج، بعد مرور 42 يوما من إعطاء الجرعة الأولى منه.

وأسفرت تلك النتائج عن فعالية اللقاح بنسبة 95 بالمائة، بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح.

وكانت فعالية اللقاح الروسي، قد وصلت إلى 91.4 بالمائة، في اليوم 28 من تلقي الجرعة الأولى.

لتبلغ 95 بالمائة في اليوم 42، بعدما يكون المتطوعون قد شكلوا بالفعل استجابة مناعية مستقرة، حسب ذات المصدر.