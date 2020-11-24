فعالية لقاح “سبوتنيك V” الروسي تتجاوز الـ95 بالمائة

أخبار العالم
  • -
  • 0
فعالية لقاح “سبوتنيك V” الروسي تتجاوز الـ95 بالمائة
بقلم نادية بن طاهر

أسفرت النتائج المؤقتة للدراسات التي تجرى على اللقاح الروسي “سبوتنيك V”، عن فعاليته بنسبة 95 بالمائة.

وأعلن الحساب الخاص باللقاح الروسي “سبوتنيك – V”، على تويتر، عن النتائج، بعد مرور 42 يوما من إعطاء الجرعة الأولى منه.

وأسفرت تلك النتائج عن فعالية اللقاح بنسبة 95 بالمائة، بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح.

وكانت فعالية اللقاح الروسي، قد وصلت إلى 91.4 بالمائة، في اليوم 28 من تلقي الجرعة الأولى.

لتبلغ 95 بالمائة في اليوم 42، بعدما يكون المتطوعون قد شكلوا بالفعل استجابة مناعية مستقرة، حسب ذات المصدر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=925503

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com