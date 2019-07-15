«فعلها الرجال..نعاودوها مع السنغال

حسم المنتخب الوطني لكرة القدم تأشيرة التأهل للمباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا الجارية بمصر، بعد إطاحته بمنتخب نيجيريا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

في مباراة كانت صعبة للغاية حسمها أشبال المدرب جمال بلماضي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق المتألق محرز.

ممهدا الطريق للخضر للتنافس على التتويج بالتاج الإفريقي أمام منتخب السنغال، الفائز على تونس.

المرحلة الأولى دخلها الخضر بقوة بداية من الدقيقة السابعة، أين ضيع بونجاح هدفا محققا أمام مرمى شاغر من كرة على طبق قدمها له بلايلي.

حيث مرت كرته جانبية بقليل عن القائم الأيسر لحارس منتخب نيجيريا أكبيي، الذي تألق في الدقيقة العاشرة في إبعاد كرة محرز بصعوبة باتجاه بن ناصر.

الذي سددها مرة أخرى ولكنها اصطدمت بأحد المدافعين وخرجت للركنية، لنسجل في الدقيقة 13 أول تهديد للمنتخب النيجيري على مرمى مبولحي .

عن طريق تجوكويزي الذي سدد قذفة قوية من على بعد 30 م مرت فوق الإطار، ليضيع بن سبعيني هدفا محققا في الدقيقة 15 بعد مخالفة منفذة بإحكام .

من بن ناصر من الجهة اليسرى، ثم يأتي الرد من جانب المنتخب النيجيري بقذفة أحمد موسى التي تصدى لها مبولحي، لينحصر اللعب في وسط الميدان.

إلى غاية الدقيقة 28 عندما ضيع بونجاح فرصة حقيقية للتهديف بعدما منحه بلايلي كرة على طبق وجه لوجه مع الحارس النيجيري الذي تألق في إبعاد كرته.

ويواصل لاعبو المنتخب الوطني فرض ضغط رهيب كلل بهدف في الدقيقة 40 عن طريق المدافع النيجيري إيكونغ بالخطأ في مرماه بعد عمل جيد من محرز من الجهة اليمنى أنهى بها المرحلة الأولى.

المرحلة الثانية، حاول خلالها الخضر امتصاص ردّ فعل المنتخب النيجيري، الذي حاول التسجيل بقذفة إويبو في الدقيقة 59 مرت جانبية.

قبل أن يعلن الحكم غاساما ركلة جزاء في الدقيقة 70 للمنتخب النيجيري بعد العودة لتقنية «الفار» ولمس ماندي الكرة باليد داخل منطقة العمليات تولى تنفيذها إيغالو بنجاح.

معدلا النتيجة ومعيدا المباراة إلى نقطة البداية بين المنتخبين، اللذين حاولا قتل المباراة في وقتها الأصلي وسجلنا محاولات عديدة .

أخطرها كرة بن ناصر في الدقيقة 92 التي اصطدمت في العارضة الأفقية لنيجيريا، قبل أن يحسم محرز الأمور.

ويمنح التأهل للخضر في الدقيقة 94 بعدما نفذ مخالفة من خارج منطقة العمليات وضعها في الشباك بطريقة رائعة جدا، معلنا تأهل الخضر.