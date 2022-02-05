فعل المستحيل حتى أقبل به

أنا فتاة في الـ21 من عمري، متزوجة منذ حوالي سنة، حملت وأنا في الشهر السادس الآن، في فترة الوحام حصلت العديد من المشاكل بيننا،وكنت دوما اطلب منه أن يأخذني لبيت أهلي، أحيانا يقبل، وأحيانا أخرى يصعد الأمور ويشتد الخلاف بيننا،

وكان دوما يتهمني بأنني غير صالحه، وأني لو كنت كذلك لما تركت بيتي، وكان كلما اختلفنا يخرج ولا يعود إلا لساعات متأخرة من الليل دون أي مراعاة لنفسيتي في تلك الفترة، علما أنه فعل المستحيل حتى يتحقق زواجنا.

الآن الحمد لله، صحتي تحسنت، ونفسيتي أيضا، لكن علاقتنا لم تعد كالسابق، فتور وروتين من كلينا، رغم الحب الكبير الذي يجمعنا، هو دوما يحاول أحيانا تلطيف الجو لكن أنا لا أستطيع نسيان تلك المواقف التي لم يتفهمني فيها والتي كانت فوق إرادتي، فهذا أول حمل حلين وأول فترة وحام تمر صعبة عليّ، فكيف سيعاملني إن حصل معي مكروه..؟ أحيانا أفكر في الطلاق، وأحينا أخرى أتراجع، لكن الحياة باتت باهتة، فبماذا تنصحونني من فضلكم؟

ريمة من الوسط

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

وعليكم السلام ورحمة الله حبيبتي، سأكون جد متفهمة معك، وأقدر جدا وضع المرأة في فترة صعبة كتلك الفترة، لكن لا أرى أي داعي لتستمري في غضبك مادمت تجاوزت الوضع، ومادام زوجك يحاول تلطيف الأجواء بينكما.

حبيتي، الزواج ليس لعبة، وهو أيضا ليس حياة وردية، وشخصيا لا أرى أن زوجك اقترف خطأ كبير حتى تعاقبينه بالفتور، ولا تسامحينه على مواقف باتت من الماضي، فعلى ما يبدو أنت حساسة نوعا ما لأن الزواج هو استقرار، والوحم حالة نفسية تلازمك في بيتك أو في بيت زوجك، لهذا تريثي غاليتي، وأعيدي التفكير،

فعل المستحيل حتى أقبل به

واكسبي ود زوجك الذي يحب قربك والحياة إلى جانبك، فلولا حبه لكان قد فرّط فيك، وأنت لم تعودي صغيره على هذه الأفعال الطفولية فأنت لا تستطيعي الذهاب لأهلك كلما اختلفت مع زوجك، تعلمي الصبر، وكوني قوية وواجهي مشاكلك وحليها بالتي هي أحسن وأقوم مع زوجك بالحوار الهادي والتفاهم الذي يزيد الود بينكما، وأثبتي له أنك حقا تستحقين ذلك المستحيل الذي فعله ليفوز بك وتصيري زوجته.

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