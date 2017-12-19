فغولي: ” كنت أرغب في إسعاد الجمهور الجزائري ولكن..”

تحسر اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي عن عدم تأهل المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم 2018 التي ستحتضنها روسيا.

وأجرى لاعب غلطا ساراي التركي حوارا مع موقع “فوت ميركاتو الفرنسي” تحدث فيه عن عدة أمور تخص المنتخب الوطني.

وقال: ” لقد كانت فترة المنتخب الوطني قبل 4 سنوات غير عادية، لأن تلك اللحظات كانت فريدة من نوعها وستضل راسخة في كرة القدم الجزائرية”

وأضاف: ” لسوء الحظ لن نشارك في كأس العالم 2018، إنه أمر محبط للغاية بالنسبة و لي لأنني كنت أرغب في إسعاد الجمهور الجزائري”

وواصل اللاعب السابق لفريق ويستهام الإنجليزي حديثه عن خيبة الأمل من عدم التأهل للممونديال موضحا:

“أشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم تمكنا من إعطاء السعادة للجماهير كما في عام 2014، لكن علينا تقبل إخفاقات، لأنها جزء من هذه الرياضة”