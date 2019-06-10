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فغولي: ” لولا طموح التتويج بالكان..لفضلت البقاء مع أطفالي في المنزل”

الرياضة
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فغولي: ” لولا طموح التتويج بالكان..لفضلت البقاء مع أطفالي في المنزل”
بقلم يونس رزيق

أكد متوسط ميدان المنتخب الوطني سفيان فغولي أنه يطمح للتتويج بلقب كاس أمم إفريقيا المقبلة، معترفا في نفس الوقت بصعوبة المهمة أمام منتخبات قوية.

وتحدث فغولي عن أهدافه مع المنتخب الوطني خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، في حوار حصري مع الموقع الرسمي للفاف قائلا:

“تربص الدوحة تكميلي لتربص سيدي موسى، الذي عملنا فيه بطريقة جيدة، حيث دخلنا بسرعة في التدريبات الجيدة، وبطموح كبيرة من أجل إنجاح الكان، ونحن هنا في الدوحة من أجل التعود على حرارة الطقس”

“أنام وأستيقض على لقب كأس أمم إفريقيا وأنا متواجد هنا منأجل التتويج بالكان، وإلا فإنني كنت لأبقى في منزلي مع أطفالي”


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